أعاد المدرب البرتغالي سانتو العميد لساحة البطولات، بعد أن نجح من خلال عمله الجاد في إعادة صياغة الاتحاد، والتتويج بكأس السوبر السعودي في الموسم الحالي.واستطاع المدرب سانتو خلال 6 أشهر تقديم الفريق الاتحادي كبطل لأولى البطولات المحلية في الموسم الحالي.وقدم المدرب سانتو لقب السوبر هدية لكافة الاتحاديين «الذين يستحقون أن يكون العميد في القمة بحصد الذهب».يذكر أن عقد سانتو مع العميد موسمين، مضى نصف موسم توج معه الفريق الاتحادي بلقب السوبر، وتبقت له بطولتا الدوري والكأس سينافس على تحقيقها مع النمور.