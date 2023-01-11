أنهت جمعية خيرات لحفظ النعمة مشاركتها في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل خلال نسختها السابعة لعام 2022.وأوضحت الجمعية أن عدد الوجبات التي حُفِظت بلغ 59,300 وجبة، استفادت منها 3,232 أسرة، وتمت تغطية 1,635 مناسبة، عبر أسطول بلغ 20 سيارة مجهزة، و70 عاملاً مدرباً على جمع وفرز الفائض من الطعام الصالح، وإيصاله إلى المستفيدين، وفق أفضل معايير الجودة والسلامة.وأكد المشرف العام على جمعية خيرات، عبدالله السبيعي حرص الجمعية على نشر ثقافة حفظ النعمة بين المشاركين في المهرجان وتعزيز روح التكافل الاجتماعي والارتقاء بالعمل الخيري بصورة احترافية ومميزة، منوهاً في هذا الصدد بتعاون وجهود نادي الإبل برئاسة المشرف العام على المهرجان الشيخ فهد بن فلاح بن حثلين، وجميع العاملين بالمهرجان، وعلى رأسهم المدير التنفيذي للنادي المهندس بندر القحطاني، مقدماً التهنئة باسم الجمعية ومنسوبيها على نجاح الحدث الدولي في نسخته السابعة.