خسر المنتخب السعودي مواجهة شقيقه العراقي، إذ انتزع المنتخب العراقي فوزه الأول في بطولة «خليجي 25» على حساب ضيفه السعودي (2-0)، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم (الإثنين)، على ملعب البصرة الدولي، ضمن الجولة الثانية من المجموعة الأولى في «خليجي 25»، سجل لأصحاب الأرض إبراهيم بايش وآسو رستم. وبهذه النتيجة، رفع العراق رصيده إلى 4 نقاط، يتصدر بها المجموعة الأولى مناصفة مع عمان، في حين توقف رصيد الأخضر عند 3 نقاط في المركز الثالث من فوز افتتاحي أمام اليمن (الأخير - دون نقاط)، ليتأجل حسم التأهل للجولة الأخيرة.