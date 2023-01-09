تتجدد الإثارة والندية في دوري روشن السعودي للمحترفين حينما يحل الاتحاد ضيفاً على الشباب عند الساعة 9:15 مساء على ملعب الملز بالرياض، في لقاء مؤجل من الجولة التاسعة، إذ يطمح الفريقان في العودة للانتصارات بعد خسارتهما في الجولة (12)، فالعميد تعرض للهزيمة أمام الهلال بهدف مقابل لا شيء، فيما خسر الشباب من الوحدة 2/‏‏‏1.الشباب يدخل اللقاء بحثاً عن الانتصار من أجل تقليص الفارق بينه وبين النصر (المتصدر) بفارق نقطة واحدة، إذ يتواجد الشباب بالمركز الثاني برصيد (25) نقطة خلف النصر الذي يملك (29) نقطة، خصوصاً وأن الفريقين سيلتقيان في قمة الجولة (13). ويهدف المدرب الشبابي مورينو لتحقيق فريقه الفوز على الاتحاد ورد اعتبار خسارة مباراة دور ثمن النهائي في كأس الملك بضربات الترجيح 3/‏‏‏4 بعد التعادل الإيجابي 1/‏‏‏1 في الأشواط الأصلية والإضافية، والاستمرار في المنافسة بقوة على لقب الدوري في الموسم الحالي.في المقابل الاتحاد هو الآخر يسعى للفوز على الشباب من أجل مواصلة مطاردة النصر (المتصدر) للدوري، إذ يحتل العميد المركز الرابع بـ(24) نقطة، ويتطلع المدرب سانتو لتأكيد تفوق فريقه على الشباب بعد مواجهة دور الـ(16) في كأس الملك بحصد الانتصار والظفر بالنقاط الثلاث التي ستعزز من حظوظه في المنافسة على لقب الدوري.