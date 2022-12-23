حرصت أسرة كندية على الحضور إلى مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته السابعة التي تقام تحت شعار «همة طويق» لتعريف أبنائها على أنواع الإبل ومشاهدتها على أرض الواقع.المهندس سمير شالي أكد أن حضوره ومعرفته عن المهرجان كانت عبر رسالة في هاتفه، الأمر الذي حمّسه للتواجد، لتعريف أبنائه بالإبل ومشاهدتها بعيدًا عن الكتب والتلفزيون. وقال: «التجربة ممتعة جدًا ومختلفة عما كنت أتوقعه، وأبهرني التنظيم الرائع في وسط هذه البقعة من الصحراء؛ حيث وجدنا جميع الخدمات متوفرة من أسواق ومطاعم، كما شاهدنا العرضة السعودية».وأضاف: «سعادة أسرتي لا توصف بهذه الزيارة، وأشكر جميع القائمين على هذا المحفل العالمي».