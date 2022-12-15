خرج فريقا ضمك والاتفاق بالتعادل السلبي في اللقاء الذي جمع بينهما في أبها. وفي الخبر تغلب الفيحاء على مضيفه الخليج بهدفين لهدف، وذلك في افتتاحية لقاءات الجولة التاسعة لدوري روشن السعودي للمحترفين.وعلى استاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية بالمحالة، اكتفى ضمك وضيفه الاتفاق بالتعادل بدون أهداف في لقاء تبادل فيه الفريقان السيطرة على مجريات المباراة ولكن دون أن يتمكن أي منهما من هز الشباك، ليحقق ضمك تعادله الرابع في الدوري ويصل للنقطة 16 وفي المركز السادس، كما حقق الاتفاق تعادله الرابع أيضاً ويصل للنقطة العاشرة وفي المركز التاسع.وعلى استاد مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية بالخبر، حقق فريق الفيحاء انتصاره الأول في الدوري بعد تغلبه على مضيفه الخليج بهدفين مقابل هدف واحد، وأحرز هدفا الفيحاء إنتوني نواكايمي (من ركلة جزاء د: 17)، وأسامة الخلف (د: 55)، فيما جاء هدف الخليج بخطأ من مدافع الفيحاء سامي الخيبري (د: 54).وبهذه النتيجة يصل الفيحاء للنقطة الخامسة ويقفز للمركز الثالث عشر من انتصار وتعادلين، فيما تجمد رصيد الخليج عند 4 نقاط من فوز وتعادل وفي المركز الخامس عشر وما قبل الأخير.