أشاد النجم الفرنسي كيليان مبابي بزميله في باريس سان جيرمان الدولي المغربي أشرف حكيمي على المستويات التي قدمها في نهائيات كأس العالم «قطر 2022»، مواسياً إياه بعد إقصاء «أسود الأطلس» من المنافسة.ونشر مبابي تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» عقب مباراة المغرب وفرنسا قائلاً: لا تكن حزيناً أخي، الكل فخور بما فعلته لقد صنعت التاريخ.فيما بث الإسباني سيرجيو راموس، مدافع باريس سان جيرمان تدوينه على موقع التواصل الاجتماعي «انستغرام»، عبر من خلالها عن تضامنه وتشجيعه لزميله في الفريق الباريسي أشرف حكيمي، بعد هزيمة المنتخب المغربي أمام نظيره الفرنسي، في الدور نصف النهائي لكأس العالم «قطر 2022».ونشر راموس صورة للمغربي أشرف حكيمي بقميص منتخب بلاده معلقاً عليها: سيكون اليوم يوماً حزيناً، لكنك ستدرك غداً أنك صنعت التاريخ أيها الأخ، تهانينا لك.