دفعت الأرقام المليونية لصفقات الإبل وحجم الاستثمارات التي يشهدها مهرجان الملك عبدالعزيز لاعب كرة السلة الأمريكي «جمال ماشبون» من ميامي، إلى القدوم لأرض المهرجان للاطلاع على الفرص الاستثمارية في المجال والتعرف على هذا النوع من الاقتصاد.ويقول اللاعب: «جئت إلى الرياض بدعوة من أحد الأصدقاء، والاطلاع على الفرص الاستثمارية، في المهرجان وخصوصاً في ظل ما تشهده من نهضة كبيرة على مختلف الأصعدة، في ظل رؤية المملكة التي شجّعت على الاستثمار». وأضاف: «سمعت عن صفقات الإبل التي تصل إلى أرقاماً عالية، وأنها مجال خصب للاستثمار، فقررت الحضور اليوم إلى المهرجان الذي أدهشني بمختلف تفاصيله، وشاهدت عروض الإبل وأنا من عشاق المجاهيم، وزرت مزاد السوق؛ لأتعرف على عملية الشراء، وكذلك شاهدت حجم الخدمات التي توفرت في هذه المنطقة من الصحراء، إذ تتنوع الأنشطة التجارية».وأكد جمال ماشبون أن حجم التطور الكبير والاهتمام بهذا الموروث يشجع الكثير من رجال الأعمال في العالم للاستثمار في ظل الأنظمة والقوانين التي تسمح بذلك، وتشجع عليها الحكومة، مقدماً في هذا الصدد شكره للقائمين على هذه التظاهرة الاقتصادية التي تشكل نواة في عالم الأعمال.