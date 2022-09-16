رغم النجاح الذي حققه المدرب الفرنسي « إيرڤي رينارد»، بقيادة المنتخب السعودي إلى نهائيات كأس العالم بقطر 2022 ، وهي المرة السادسة والثانية على التوالي بالمونديال، إذ تمكن من تصدر مجموعته الثانية في التصفيات الآسيوية، متفوقًا على اليابان بفارق نقطة واحدة، حيث لم يخسر سوى مباراة واحدة وكانت أمام «الساموراي» بهدفين دون رد، إلا أنه تسبب في انقسام الشارع الرياضي السعودي بين مؤيد ومعارض بعد إعلان قائمته المشاركة في المعسكر الإعدادي؛ الذي سيقام بمدينة أليكانتي الإسبانية خلال الفترة من 17 حتى 27 من شهر سبتمبر الجاري، وذلك ضمن المرحلة الثانية من البرنامج الإعدادي لكأس العالم قطر 2022 التي تنطلق في شهر نوفمبر المقبل، وسيخوض الأخضر خلال المرحلة الثانية مباراتين وديتين؛ الأولى أمام منتخب الإكوادور في الثالث والعشرين من سبتمبر، وستكون الودية الثانية أمام منتخب أمريكا في السابع والعشرين من الشهر نفسه، وستلعب كلتا المباراتين الوديتين على ملعب نويفا كوندومينا بمدينة مورسيا.واستدعى المدير الفني إيرڤي رينارد (26) لاعبًا للالتحاق بالمعسكر، أسماؤهم على النحو التالي: محمد العويس، فواز القرني، محمد اليامي، نواف العقيدي، ياسر الشهراني، علي البليهي، عبدالإله العمري، عبدالله مادو، حسان التمبكتي، سلطان الغنام، سعود عبدالحميد، أحمد بامسعود، علي الحسن، سامي النجعي، عوض الناشري، محمد كنو، رياض شراحيلي، سلمان الفرج، ناصر الدوسري، سالم الدوسري، هتان باهبري، نواف العابد، هيثم عسيري، فهد المولد، فراس البريكان، هارون كمارا، حيث شهدت هذه القائمة استدعاء لاعبين لم يشاركوا في أي مباراة في الدوري إضافة لاختيار أسماء موقوفه لأسباب مختلفة.من جانبه، تحدث قائد المنتخب السعودي السابق فؤاد أنور، عن القائمة التي اختارها «رينارد» لخوض المواجهتين الوديتين أمام الاكوادور وأمريكا في المرحلة الثانية من إعداد الأخضر لمونديال 2022 بقطر بمعسكر أليكانتي شرقي إسبانيا. وقال أنور «نحن الآن في ثاني مراحل إعداد المنتخب، وربما المدرب قرر أن يجرب أسماء جديدة وإدخالها الى التشكيلة قبل انطلاقة المونديال الذي تبقي عليه نحو شهرين، لكن الشيء الذي أستغربه هو عدم وجود لاعب النصر عبدالرحمن غريب ولاعب الاتحاد عبدالرحمن العبود». وأضاف «الغيابات ليست كبيرة، وإنما غياب لاعبين فقط، ولكنهما يعدان الأبرز، خاصة غريب الذي كان لاعبًا أساسيًا معه في فترة سابقة». وزاد أنور «ما زالت هناك مرحلتان متبقيتان للإعداد، وما زال الباب مفتوحًا، وفي كل الأحوال المدرب سوف يعتمد على 15 لاعبًا لمباريات المونديال، والجميع يعرف أنه كان يقاتل لعودة محمد كنو وفهد المولد، من أجل إعدادهما للمونديال، حتى أعادهما إلى المنتخب، وأتوقع أن المراحل المقبلة ستشهد عودة الأسماء الغائبة للمنتخب». وحول عودة فهد المولد بعد أن كان منقطعًا لمدة 6 أشهر، قال أنور «اللاعب قام بفترة إعداد في إنجلترا، وكانت بتوصية من المدرب رينارد، وكما نعرف أن اللاعب انتقل إلى الشباب وهو في طور الإعداد، وأتوقع أنه لن يشارك أساسيًا كونه يحتاج إلى مزيد من الإعداد، خاصة أن الشباب لا توجد لديه مباريات ودية، وأي مدرب لن يغامر بفهد إلا بعد مشاركته في مباريات ودية وهذا ما سيجده في المنتخب».من جانبه، أكد المدرب الوطني محمد الخراشي، أن التشكيلة التي اختارها مدرب المنتخب السعودي الأول هيرفي رينارد تمت عن قناعات مدرب. وقال في تصريح خاص لـ«عكاظ»: إن المدرب لديه قناعات ويجب احترامها، بعيداً عن قناعات الإعلام وغيرها، وهو أدرى بمصلحة المنتخب.وحول عدم اختياره لبعض اللاعبين الذين برزوا في بداية انطلاقة دوري روشن أمثال عبدالرحمن العبود وعبدالرحمن غريب، قال الخراشي: «الكل فيهم الخير والبركة ولكن تظل هناك قناعات لدى هيرفي رينارد، وما زال باب المنتخب مفتوحًا والمشاركة في كأس العالم 2022 بقي عليها وقت، وربما يحتاجهم مستقبلاً، ويجب علينا دعم هذه المجموعة من أجل تحقيق نتائج إيجابية في المشاركات المستقبلية».والفرنسي هيرفي رينارد سادس مدرب يقود المنتخب السعودي الأول للمونديال، بعد تأهل الأخضر للمرة السادسة لكأس العالم 2022، ويعتبر المدرب الوطني محمد الخراشي أول المدربين الذين صعدوا بالأخضر إلى كأس العالم في مونديال 1994، وقاد الألماني أوتو فيستر الأخضر إلى مونديال 1998، والوطني ناصر الجوهر لمونديال 2002، والأرجنتيني جابرييل كالديرون لمونديال 2006، والهولندي فان مارفيك لمونديال 2018، لينضم إلى القائمة هيرفي رينارد لمونديال 2022.الجدير بالذكر أن المنتخب الوطني يأتي في المجموعة الثالثة ضمن منافسات كأس العالم FIFA قطر 2022، وإلى جانبه منتخبات الأرجنتين، المكسيك، بولندا.