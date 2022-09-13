رفضت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم، الاحتجاج المقدم من نادي الرائد ضد مشاركة مهاجم فريق الاتحاد عبدالرزاق حمدالله، في المباراة التي جمعتهما في الجولة الثالثة من دوري روشن السعودي الاسبوع الماضي، وانتهت بفوز الاتحاد بنتيجة 1-0، وصادرت لجنة الانضباط والأخلاق رسوم الاحتجاج، وأكدت أن قرارها قابل للاستئناف وفق المادة (139) من لائحة الانضباط والأخلاق.من جانبه، أكد رئيس نادي الرائد فهد المطوع أن إدارة ناديه سوف تستأنف القرار. وقال في تصريح خص به «عكاظ» «لن نقف مكتوفي الأيادي، وسوف نتقدم باستئناف على القرار، ونطالب بحق الفريق، وبالنسبة لنا لم ينتهِ الأمر، وما زالت أمامنا فرصة لحفظ حقوق الفريق، ولن نهدر أي فرصة».يذكر أن الرائد احتج على مشاركة حمدالله في المباراة، بعد صدور قرار من لجنة الاحتراف بإيقافه 4 أشهر، على خلفية قضيته مع نادي النصر، وبعد السماح له بالمشاركة بعد تعليق مركز التحكيم الرياضي إيقافه.