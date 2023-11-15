طالب مدرب المنتخب السعودي تحت (23 عاماً) الكابتن سعد الشهري، اللاعبين بمضاعفة الجهود الفنية والتركيز في التدريبات والاستفادة من المعسكر الحالي في (الخبر) من أجل الإعداد بشكل مناسب لكأس آسيا تحت 23 عاماً 2024 التي ستقام في قطر.ويواصل (الأخضر) تحضيراته الفنية لمواجهة المنتخب الأردني الساعة (4:00) عصر السبت القادم، على ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية بالخبر، إذ ركز المدرب سعد الشهري على تطبيق اللاعبين للجوانب الفنية والتكتيكية خلال المران الرئيسي.من ناحية أخرى، انضم اللاعب صالح أبو الشامات للمعسكر الحالي في الخبر، بعد استبعاد الجهاز الفني للمنتخب الوطني تحت 23 عاماً للاعب هيثم عسيري من معسكر الأخضر لعدم جاهزيته الطبية.يذكر أن المنتخب الوطني تحت 23 عاماً تأهل لكأس آسيا 2024 في قطر بعد تصدره مجموعته (العاشرة) في التصفيات التي استضافها في مدينة أبها سبتمبر الماضي، والتي ضمت إلى جواره منتخبات لبنان، كمبوديا، ومنغوليا.