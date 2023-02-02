كشفت لجنة «السعودية 2027» المعنية بالملف السعودي لاستضافة بطولة كأس أمم آسيا 2027، الملاعب الجديدة والمطورة التي سيتم العمل عليها، لاستضافة البطولة. وتضمن الملف تطوير استاد الملك فهد الدولي في الرياض، إذ سيتم رفع عدد المقاعد، وإزالة المضمار، وإنشاء مرافق جديدة، في حين أن تطوير ملعب الأمير فيصل بن فهد في الرياض سيشمل إزالة المضمار وزيادة الطاقة الاستيعابية والتوسع في المرافق. كما كشف الملف تصميم «استاد الرياض» أحد ملاعب «السعودية 2027» الذي سيتم إنشاؤه قريباً بتصميم نوعي، مع إمكانية التعديل على الطاقة الاستيعابية، وسيقدم تجربة ممتعة، كما يمتاز بسهولة الوصول عبر المترو، كما سيتم قريباً تشييد استاد الدمام بمواصفات حديثة من أجل بيئة محفزة ومشاهدة ممتعة. وخامس الملاعب التي كشفها الملف، هو استاد «مدينة الأمير سعود بن جلوي»، إذ سيتم العمل على تأهيله بشكل متكامل ورفع الطاقة الاستيعابية وإنشاء مدرجات على كامل أنحاء الملعب. كما سيشهد استاد الأمير محمد بن فهد عملية تجديد هي الأولى من نوعها، من أجل استضافة البطولة، تتمثل بزيادة عدد المدرجات وإزالة مضمار الجري.