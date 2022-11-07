توّج نائب الرئيس، الأمين العام للجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، مدير دورة الألعاب السعودية، الأمير فهد بن جلوي بن عبد العزيز بن مساعد، فريق الخليج بطل منافسات كرة اليد ضمن دورة الألعاب السعودية 2022.

وحسم فريق الخليج لقب كرة اليد بعد تغلبه في المباراة النهائية على فريق الهدى بنتيجة 38-34، في المباراة التي أقيمت في الأرينا بجامعة الملك سعود، كما حسم فريق النور الميدالية البرونزية بعد فوزه في مباراة تحديد المركز الثالث بنتيجة 35-34. وتوّج الفائزين إلى جانب الأمير فهد بن جلوي، رئيس الاتحاد السعودي لكرة اليد فاضل بن علي النمر، وعضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية الدكتور حبيب الربعان.

كما توّج مدير دورة الألعاب السعودية، بحضور مستشار نائب الرئيس، الأمين العام للجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، نائب مدير دورة الألعاب السعودية الأميرة دليّل بنت نهار بن عبدالعزيز،، ورئيس الاتحاد السعودي للتسلق والهايكنغ الأمير بندر بن خالد بن فهد آل سعود، والرئيس التنفيذي لبرنامج جودة الحياة خالد البكر، الفائزين والفائزات بمنافسات التسلق الرياضي التي أقيمت في منطقة المشجعين في النخيل مول.

وحسمت رويدة العروي المركز الأول والميدالية الذهبية لمنافسات السيدات، تلتها فاطمة قاري في المركز الثاني والميدالية الفضية، ثمّ سارة القنيبط في المركز الثالث والميدالية البرونزية. وفي منافسات الرجال، حصد عبدالرحمن أبو غزالة المركز الأول والميدالية الذهبية، وجاء نضال دقنه في المركز الثاني والميدالية الفضية، ثمّ عبدالله بن لادن في المركز الثالث والميدالية البرونزية.

وفي صالة جامعة الملك سعود، توّج وكيل وزارة الرياضة لشؤون الرياضة والشباب عبدالعزيز المسعد، ورئيس الاتحاد السعودي للكاراتيه مشرف الشهري، الفائزين والفائزات في منافسات الكاراتيه.

وحسم اللاعب عماد المالكي المركز الأول والميدالية الذهبية لوزن تحت 60 كغم، تلاه سعود البشير في المركز الثاني، ثمّ مسفر الدوسري وياسر بارقي في المركز الثالث والميدالية البرونزية، وفي وزن تحت 67 كغم، حصد اللاعب عمر العازمي الميدالية الذهبية والمركز الأول، تلاه فهد الخثعمي في المركز الثاني، ثم بدر العتيبي ومشاري الزعبي في المركز الثالث.

وفي وزن تحت 75 كغم، حصد اللاعب رائف التركستاني الميدالية الذهبية، تلاه خالد الشيخي في المركز الثاني، ثم اللاعبان طه نايته وعلي برناوي في المركز الثالث والميدالية البرونزية، وفي وزن تحت 84 كغم، حسم اللاعب صالح القويع الميدالية الذهبية، تلاه محمد المالكي في المركز الثاني، ثم فرج الناشري ومحمد العسيري في المركز الثالث، وفي وزن فوق 84 كغم، حصد اللاعب سند سفياني الميدالية الذهبية، تلاه اللاعب سعيد قفاص في المركز الثاني، ثمّ اللاعبان أمجد مسعود وعبدالرحمن فيصل في المركز الثالث.

وفي منافسات الوزن المفتوح للسيدات، حصدت اللاعبة وجن الشهري الميدالية الذهبية والمركز الأول، تلتها اللاعبة مريم آل صالح في المركز الثاني والميدالية الفضية، وجاءت اللاعبتان لمى السعيد ونجلاء العتيبي في المركز الثالث والميدالية البرونزية.

كما اختتمت أمس منافسات الشطرنج للرجال، التي أسفرت عن فوز محمد حدّوش بالميدالية الذهبية والمركز الأول، تلاه عبدالله الرحيلي في المركز الثاني والميدالية الفضية، وجاء أحمد الثبيتي في المركز الثالث والميدالية البرونزية، وتوّج الفائزين المدير التنفيذي للاتحاد السعودي للشطرنج جراح الشمري.

في صالة الألعاب البارالمبية في مجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي، اختتمت أمس جولة التصفيات لمنافسات كرة السلة على الكراسي المتحركة، وأسفرت النتائج عن فوز نادي الرياض على نادي الجوف بنتيجة 61-33، كما فاز نادي جازان على نادي المدينة بنتيجة 42-23. وبهذه النتيجة، سيتقابل اليوم (الاثنين)، نادي الرياض مع نادي جدة على الميدالية الذهبية، فيما سيتواجه نادي الجوف مع نادي جازان لتحديد صاحب المركز الثالث والميدالية البرونزية.

وتقام اليوم منافسات ألعاب القوى في رمي القرص للرجال وسباق 200 متر للرجال و400 متر حواجز للرجال و800 متر للرجال، والوثب الطويل للسيدات، ومنافسات دفع الجلة للرجال والسيدات لذوي الإعاقة، كما تقام منافسات الجوجيتسو، وتختتم منافسات الملاحة الشراعية والسباق الثلاثي وكرة الطاولة وكرة السلة على الكراسي المتحركة.