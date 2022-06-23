تتجه أنظار الجماهير الرياضية الليلة إلى مباراة الهلال والفتح المُقرر إقامتها على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية في الأحساء، ضمن منافسات الجولة (29) من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث إن فوز الزعيم سيقربه كثيراً إلى تحقيق الدوري الموسم الحالي. وقد التقى فريقا الزعيم والنموذجي في 25 مباراة سابقة ببطولة الدوري، حقق الهلال 19 فوزاً، وخسر 3 مواجهات، بينما انتهت 3 لقاءات بنتيجة التعادل، وذلك قبل المواجهة الحاسمة بينهما الليلة. فهل يعطل الفتح انطلاقة الزعيم نحو المحافظة على لقب الدوري، أم يواصل الهلال تفوقه تاريخياً في مواجهات الفريقين؟