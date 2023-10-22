توّج صاحب السمو الأمير فهد بن جلوي بن مساعد، نائب رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، لاعبة المنتخب السعودي للملاكمة، كلثوم حنتول، بأول ميدالية ذهبية للسعودية في دورة الألعاب العالمية القتالية الرياض 2023، بعد فوزها على الإماراتية هيا العلي في منافسات وزن 50 كجم.

(12 ميدالية سعودية)

وارتفعت حصيلة السعودية من الميداليات بعد منافسات اليوم إلى 12 ميدالية متنوعة، حيث انتزع بطل الكاراتيه سند السفياني ذهبية وزن فوق 84 كجم بعد فوزه على الكازاخستاني أناربيكوف، وحلّق حسن كعبي بالميدالية الذهبية لوزن 71 كجم، بعد فوزه على لاعب المنتخب البحريني الشيخ تركي بن حمد آل خليفة.

وحصدت اللاعبة حلا الرشيدي الميدالية الفضية في الملاكمة وزن 54 كجم بعد خسارتها من البحرينية مريم خميس، وحقق زميلها ثامر المطرفي الميدالية الفضية في وزن 63.5 كجم، بعد خسارته من الإماراتي عامر الصويدر، وأحرز اللاعب محمد الصبحي الميدالية الفضية لوزن 80 كجم بعد خسارته أمام الكويتي يوسف حسين، وأحرز سلطان المساعد فضية وزن فوق 92 كجم، كما أحرز لاعب المنتخب السعودي للكاراتيه أنس الزهراني، الميدالية الفضية في وزن تحت 84 كجم، بعد خسارته في النهائي أمام المغربي مهدي سريتي.

وأحرزت اللاعبة هديل عاشور، الميدالية البرونزية في وزن 60 كجم بعد فوزها على زميلتها منى شرف، كما نال محمد أزيبي الميدالية البرونزية في وزن 51 كجم بعد فوزه على زميله عمر مشنوي.

الكويت والبحرين يحزان الذهب

وفي منافسات الملاكمة، حققت الكويتية نورة المطيري ذهبية وزن 60 كجم، وأحرز البحريني أزات مخنتيوف الميدالية الذهبية لوزن 51 كجم،

وفي الكاراتيه (كوميتيه) حققت الأوكرانية إيلينا سيليمينيفا الميدالية الذهبية في وزن تحت 68 كجم، كما سجلت كونستانتينا كريسوبولو أول ميدالية ذهبية لليونان في الدورة في وزن تحت 61 كجم، وحققت لاعبة منتخب مونتنيغرو ميلينا جوفانوفيتش الميدالية الذهبية في وزن فوق 68 كجم، فيما حلّق التركي عمر يورور بالميدالية الذهبية في الكاراتيه وزن تحت 75 كجم.

كما حقق فريق أوروبا 1 (فئة مختلطة) الميدالية الذهبية في منافسات السامبو للفرق، ونال فريق "آسيا أوقيانوسيا" الميدالية الفضية، فيما حصل فريق "عموم القارة الأمريكية" على البرونزية.

اليوم.. ختام السومو والووشو

تستكمل اليوم الأحد منافستي السومو والووشو في يومها الأخير، حيث تقام منافسات الوزن المفتوح للرجال والسيدات في السومو، فيما تختتم غداً منافسات التاولو للرجال والسيدات في الووشو، ونهائيات أوزان 52 كجم و60 كجم و70 كجم للسيدات، وأوزان 56 كجم، و65 كجم، و70 كجم، و75 كجم، و85 كجم للرجال.

(40 حكماً في الملاكمة)

شارك أكثر من 40 حكماً وعاملاً في الجانب الفني والتقني في منافسات الملاكمة التي اختتمت اليوم، وخصص للطاقم التحكيمي أربعة صفوف، يأتي الأول منها للمراقبين الفنيين وهي ملاصقة لحلبة الملاكمة ويتكون من 5 حكام في كل مباراة، فيما يعتبر الصف الثاني خاص بالمسجلين وسكرتارية اللجان الفنية للعبة، اما الحكام الفنيين فهم يتواجدون في الصف الثالث والذي يعد الأهم من بين الصفوف، واخيراً الصف الرابع الذي يختص بالصوتيات والتقنيات وكاميرات المراقبة.

(أداء سعودي مبهر)

تفاجأ حسين الكندري لاعب المنتخب الاماراتي للملاكمة، من قوة الأداء الذي ظهر به حسن كعبي لاعب المنتخب السعودي للملاكمة، حيث أكد تميز كعبي خلال المواجهة التي جمعتهما في الدور نصف النهائي من دورة الألعاب القتالية، وتأهله للنهائي، وقال الكندري بعد خسارته اللقاء: أنبهرت من الأداء القوي والسريع من اللاعب السعودي حسن كعبي، وأداء لاعبي المنتخب السعودي للملاكمة بشكل عام، والدليل وصول ستة لاعبين ولاعبات للمباراة النهائية، ووصف الكندري التنظيم والإمكانات الموجودة في الدورة بالرائعة، مؤكدا أن المملكة أصبحت في مقدمة الدول التي يراهن الجميع على نجاحها تنظيميا.

(الدوهيو) مزيج سعودي ياباني

تعرف (الدوهيو) بحلبة المنافسة لرياضة السومو، وبدأت تجهيزات حلبة (الدوهيو) قبل انطلاق الدورة بـ14 يوماً، حيث تم استيراد تسعة أطنان من الطين من مجرى نهر ياباني، وتتم عملية إنشاؤها في الأرينا الرياضية بجامعة الملك سعود، من خلال ضغط وترطيب ومزج الرمل والطين يدوياً، وبالإضافة إلى مكوناتها التقليدية، تمت إضافة لمسة سعودية إلى الدوهيو المصنوعة يدويًا في الألعاب القتالية، فالطوارة وهي المحيط الدائري المحيط بالدوهيو، والذي يصنّع تاريخياً من رزم الأرز، تحتوي على الرمال السعودية، لتمتزج المكونات اليابانية والسعودية، وتتكون الدوهيو من دائرة بمقاس 4.55 مترًا وهي مثبتة على منصة مربعة مساحتها 7 × 7 أمتار، وهي المرة الأولى التي يتم إنشاؤها في الشرق الأوسط.