أكد رئيس الاتحاد السعودي للفروسية الأمير عبدالله بن فهد اعتزازه باستضافة المملكة لبطولة لونجين العالمية لقفز الحواجز.

وقال: «إن استضافة الدرعية لبطولة لونجين العالمية التي تعد من أهم وأقوى بطولات قفز الحواجز في العالم تأتي امتدادًا لدعم مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان عرّاب الرؤية الطموحة وصانع التغيير، وبمتابعة مباشرة من وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، حيث تشهد المملكة نقلة نوعية باستضافة الأحداث الرياضية العالمية مثل نزال البحر الأحمر للملاكمة، وسباقات الفورملا، ورالي داكار، وغيرها من الأحداث».

وأضاف، تعد استضافة بطولة لونجين العالمية لقفز الحواجز، التي تمت بعد توقيع الاتفاقية العام الماضي مع يان توبز مؤسس ورئيس جولات لونجين العالمية قفزة نوعية في الفروسية السعودية، حيث إنها تضم أفضل الفرسان العالميين المصنفين وأفضل الجياد، وتجد اهتماما كبيرا عالميا كونها الجولة الختامية من بين 15 جولة حول العالم.

وتم اختيار الدرعية موقعاً للبطولة؛ لأنها تجسد إرث المملكة التاريخي والثقافي، وقد تم تجهيز الموقع بأفضل الإمكانيات بما يتناسب مع المعايير العالمية ويواكب الحدث العالمي المرتقب.