أكد مدير الإعلام المحلي والإقليمي باللجنة العليا للمشاريع والإرث بدولة قطر محمد الخنجي، أن إصدار التصاريح الخاصة بالإعلاميين المشاركين في تغطية فعاليات كأس العالم لا يشترط مشاركة منتخبات الدول التي ينتمي إليها الإعلاميون في البطولة، سواء كانت مشاركة الإعلاميين من خلال المنصة الخاصة بالفيفا أو عبر منصة الدولة المستضيفة.

وأضاف «المنصات مفتوحة للجميع، وكل دولة لها كود معين، سواء الحاصلين على تصريح الفيفا أو تصريح الدولة المستضيفة، دون اشتراط مشاركة الدولة التي ينتمي إليها الإعلامي في المونديال، فقط عليه تقديم ما يثبت أنه إعلامي والجهة التي يعمل لديها».

وأشار الخنجي إلى أن أكثر من 12000 إعلامي قدموا على المنصات المختلفة بجميع أنواعها المقروءة، والمسموعة، والمكتوبة، لافتاً إلى فتح منصة قطر أمام أصحاب الحسابات الموثقة على السوشال ميديا، والأشخاص الذين لديهم محتوى إعلامي مميز، وكذلك المواقع الكبيرة.