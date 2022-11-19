نفى الإسباني فليكس سانشيز مدرب منتخب قطر صحة شائعات عن محاولات رشوة لاعبي الإكوادور قبل المباراة المرتقبة بين المنتخبين غدا (الأحد) في افتتاح كأس العالم 2022.

وحذر مدرب قطر من أن «الإنترنت أصبح خطيرا للغاية»، وأصر على أن فريقه لن يتأثر بالتكهنات بشأن نزاهة كأس العالم بينما يستعدون للمباراة الافتتاحية غدا (الأحد) ضد الإكوادور، طبقا لما نشرته شبكة ESPN الرياضية.

وقال: «أعتقد أن هناك الكثير من المعلومات المضللة. الإنترنت أداة رائعة ولكنها أيضًا خطيرة جدًا من وجهة نظري. لسنوات عديدة، كنا نستعد ونتدرب. نحن معًا نحن أقوياء ومتماسكون ولن يتمكن أحد من زعزعة استقرارنا بهذا النقد حتى لا نتأثر على الإطلاق».

وزاد: «نحن متحمسون للغاية ويسعدنا أن نلعب أول كأس عالم لنا. نحن نركز على كيفية الاستعداد للمباراة، للتحكم في عواطفنا ولا نأخذ أي شيء آخر في الاعتبار. أفضل شيء يمكن أن يحدث لفريق أو لاعب كرة قدم هو التزام الهدوء وتجنب أي نوع من الشائعات والضوضاء من حولك».

وأضاف المدرب الإسباني في مؤتمر صحفي عقده اليوم (السبت)، أنه اضطر هو ولاعبوه إلى أن يتجاهلوا القضايا في الفترة التي سبقت البطولة.

ويقع منتخب قطر الذي يشارك للمرة الأولى في كأس العالم ضمن المجموعة الأولى مع الإكوادور والسنغال وهولندا.