أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم، عزمه الترشح لاستضافة نهائيات كأس آسيا لكرة القدم للسيدات 2026.، ومن المقرر أن يتقدم الاتحاد السعودي للاتحاد القاري بملف متكامل مدّعم بالمتطلبات والشروط كافة، يتضمن الفعاليات والأحداث الرياضية العالمية والإقليمية التي استضافتها المملكة على مدى الأعوام القليلة الماضية وحظيت بإشادات عالمية.

وأكد رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر بن حسن المسحل، أن الإعلان عن نية الترشح لاستضافة كأس آسيا للسيدات 2026، يأتي في ظل الدعم السخي واللامحدود من القيادة، والاهتمام الكبير من وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، وهو ما يدفع الاتحاد دائمًا للمنافسة على استضافة كبرى الفعاليات الرياضية الإقليمية والقارية.

وأضاف المسحل أن الرغبة في استضافة البطولة، تأتي من منطلق تحقيق قفزات جديدة في ميدان كرة القدم النسائية في المملكة، والتي شهدت الأشهر الماضية انطلاقتها رغم حداثة عهدها.

وأشار رئيس الاتحاد السعودي أن الخطة الطموحة التي وضِعت بشأن كرة القدم النسائية في المملكة، لا تستهدف فقط نشر اللعبة أو التمثيل المشّرف في البطولات، ولكن تقديم الاتحاد السعودي نسخًة مميزة لكرة القدم النسائية.

واختتم المسحل حديثه بأن الاتحاد السعودي سيبدأ في تكوين لجنة مختصة، للعمل على ملف الاستضافة، وتقديمه بالصورة المشرفة للمملكة العربية السعودية، من أجل تحقيق الهدف المنشود.