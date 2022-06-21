تلقى البرتغالي كريستيانو رونالدو صدمة قوية أثناء قضاء عطلته الصيفية بعد موسم مخيب مع ناديه الإنجليزي مانشستر يونايتد، بتعرض سيارته «بوغاتي فيرون» لحادث بمدينة مايوركا الإسبانية.

وفقد سائق السيارة، الذي يقال إنه ليس رونالدو، السيطرة على السيارة وانزلق إلى جدار في منطقة بونيولا، في بالما دي مايوركا، حيث يقضي نجم مانشستر يونايتد حاليا عطلته مع عائلته.

وبحسب ما ورد فإن مقدمة سيارة الـ«بوغاتي» تحطمت، بعد أن اصطدمت السيارة بباب منزل ريفي، بالقرب من مستشفى جوان مارش، ويحاول المحققون التأكد ما إذا كانت هناك مركبة أخرى متورطة في هذا الحادث أم لا.