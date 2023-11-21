انتقل إلى رحمة الله تعالى سالم بن حسن آل يعن الله الأسمري المدير التنفيذي لـ«المعهد العالي السعودي الياباني للسيارات»، وذلك بعد صراع مع المرض.

وقد أُديت الصلاة عليه بعد صلاة عصر اليوم (الثلاثاء)، في جامع القريقري بحي الحمدانية بمحافظة جدة، ودُفن بالمقبرة المجاورة للجامع. ويتقبل العزاء في منزل الفقيد في أبحر الشمالية بجدة.

«عكاظ» تتقدّم بخالص العزاء لكافة أسرة آل يعن الله، ولذوي الفقيد، سائلين الله سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يُلهم أهله وذويه الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون.