ونعاه رئيس هيئة الإذاعة والتلفزيون محمد فهد الحارثي وقال «نيابة عن أسرة هيئة الإذاعة والتلفزيون، نتقدم بخالص التعازي لأسرة الزميل «عبدالله محمد رواس» وللوسط الإعلامي، بوفاته بعد مسيرة حافلة، أسهم خلالها في إثراء العمل التلفزيوني كمذيع أخبار، ومخرج برنامج نور وهداية. نسأل المولى سبحانه أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته».

وقال الإعلامي القدير علي داوود «كنا أكثر اثنين تزاملا في مراحل عدة، في الدراسة وفي الوحدة ثم في التلفزيون. ودامت الزمالة والصداقةُ ٥٦ عاماً حتى انتقل إلى ‏جوار رب غفور رحيم صباح اليوم».

وقال رئيس هيئة الإذاعة والتلفزيون السابق عبدالرحمن الهزاع في تغريدة «إنا لله وإنا إليه راجعون، انتقل إلى جوار ربه المذيع والمخرج المعروف والذي ترك بصمات واضحة وقت إخراجه لبرنامج الشيخ علي الطنطاوي نور وهداية (على مدى عدد من السنين) اللهم اغفر له وارحمه وأسكنه الفردوس الأعلى من الجنة وألهم ذويه الصبر والسلوان».

ودع الوسط الإعلامي المذيع والمخرج السعودي عبدالله محمد رواس (رحمه الله)، الذي توفي في مدينة جدة بعد معاناة مريرة مع المرض، ويعد أحد رواد الإخراج التلفزيوني ونجوم الإذاعة في الزمن الجميل، وأخرج العديد من البرامج الشهيرة أبرزها «نور وهداية» و«على مائدة الإفطار» مع الشيخ علي الطنطاوي (رحمه الله) الذي ارتبط بذاكرة الناس في رمضان، وعمل مذيعاً للأخبار في القناة السعودية الأولى، وقدم عدداً من البرامج والمناسبات.