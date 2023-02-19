احتفل المهندس عبيد هارون حافظ بعقد قرانه على ابنة محمود إسماعيل مشتاق (رحمه الله)، في جامع نصير بمكة المكرمة. وسط حضور عدد من الأهل والأصدقاء الذين قدموا التهاني والتبريكات للعروسين، داعين الله لهما بالتوفيق والسعادة في حياتها القادمة.