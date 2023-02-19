عبيد يحتفي بليلة العمر الناس الاحد 19 فبراير 2023 01:57 «عكاظ» (مكة المكرمة) okaz_online@ 70 مشاهدة IMG-20230205-WA0070 العريس مع أحد أقاربه. (عكاظ) تابعوا عكاظ على IMG-20230205-WA0070 العريس مع أحد أقاربه. (عكاظ) تابعوا عكاظ على -A +A «عكاظ» (مكة المكرمة) okaz_online@ احتفل المهندس عبيد هارون حافظ بعقد قرانه على ابنة محمود إسماعيل مشتاق (رحمه الله)، في جامع نصير بمكة المكرمة. وسط حضور عدد من الأهل والأصدقاء الذين قدموا التهاني والتبريكات للعروسين، داعين الله لهما بالتوفيق والسعادة في حياتها القادمة.< Previous PageNext Page >