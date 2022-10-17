أسرتا سالم ومقبول تحتفلان بعقد قِران حسن الناس الاثنين 17 أكتوبر 2022 00:52 «عكاظ» (جدة) okaz_online@ 265 مشاهدة العريس ووالد العروس مع أحد الأقارب في الحفل. (عكاظ) حسن مقبول. العريس ووالد العروس مع أحد الأقارب في الحفل. (عكاظ) حسن مقبول. -A +A «عكاظ» (جدة) okaz_online@ احتفل محمد عبدالرحمن سالم بعقد قران ابنته من الشاب حسن علي مقبول، في إحدى قاعات الاحتفالات بجدة، وسط حضور عدد من الأقارب والأصدقاء الذين قدموا التهاني والتبريكات للعروسين، داعين الله لهما بالتوفيق في حياتهما القادمة.< Previous PageNext Page >