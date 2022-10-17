احتفل محمد عبدالرحمن سالم بعقد قران ابنته من الشاب حسن علي مقبول، في إحدى قاعات الاحتفالات بجدة، وسط حضور عدد من الأقارب والأصدقاء الذين قدموا التهاني والتبريكات للعروسين، داعين الله لهما بالتوفيق في حياتهما القادمة.