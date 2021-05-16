احتفلت أسرتا الآغا والحازمي بزفاف الدكتور محمد نجل أستاذ الغدد الصماء والسكري بكلية الطب بجامعة الملك عبدالعزيز في جدة البروفيسور عبد المعين الآغا، والدكتورة عليا بنت سعيد الحازمي.

وعبر العروسان عن فرحتهما وسعادتهما بهذه المناسبة، داعيين الله سبحانه أن يوفقهما ويسعدهما ويؤلف بين قلبيهما في حياتهما الجديدة وقيامهما بمسؤولية الحياة الزوجية، مقدمين شكرهما وتقديرهما لكل المهنئين.

وحضر الحفل العائلي المختصر عدد محدود من أقارب العروسين امتثالا للأنظمة والإجراءات الاحترازية للوقاية من جائحة فايروس كورونا المستجد.

وقدم الجميع التهاني والتبريكات للعروسين، متمنّين لهما التوفيق في حياتهما الزوجية، داعين الله للعروسين أن يبارك لهما ويبارك عليهما ويجمع بينهما في خير.