استقبل عضو شرف نادي الزلفي الرياضي رجل الأعمال عبداللطيف محمد العلي العبداللطيف، فريق نادي طويق الزلفي لكرة قدم الصالات، ورئيس النادي خالد الخشمي وعددا من أعضاء مجلس الإدارة بمنزله بجدة، عقب لقائهم لنادي الوحدة أمس (الجمعة) بمكة المكرمة، ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة من مسابقة الدوري الممتاز لكرة قدم، والتي انتهت بالتعادل بنتيجة 5 -5.وقدم العبداللطيف دعما ماديا للنادي وهنأ لاعبي الفريق وأعضاءه وجماهيره على الصعود للدرجه الثانية. وفي نهاية اللقاء قدم الخشمي درعا تذكارية للعبداللطيف، كما قدما العضوية الشرفية لعلي بن حسن الغانم.