انتقل إلى رحمة الله تعالى سعيد قبيع ودفن في مقبرة الفيصلية عقب الصلاة عليه.والفقيد والد مدير الشؤون الإدارية بتويوتا محمد، عبدالرحمن، ومشرف الشحن في شركة الخدمات الأرضية عثمان. وشقيق كل من: الزميل عبدالله، أحمد، عمر وشاكر.وتماشياً مع الإجراءات الاحترازية يتقبل العزاء على هاتف محمد(0554557383).