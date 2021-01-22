انتقل إلى رحمة الله تعالى صباح أمس (الخميس)، الشاب منصور نجل مساعد رئيس تحرير «عكاظ» السابق الزميل خالد طه.ودُفن جثمان الفقيد بمقبرة الفيصلية بجدة عقب الصلاة عليه عصراً. ويتقبل العزاء عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو على هاتف الزميل خالد.«عكاظ» التي آلمها النبأ تتقدم بخالص العزاء للزميل خالد ولأسرته، سائلة الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته. إنّا لله وإنّا إليه راجعون.