يحضر رئيس الحكومة المصرية الدكتور مصطفى مدبولي، جلسة البرلمان العامة غداً «الثلاثاء» لكى يوضح أمام أعضاء المجلس الدور الذي قامت به الحكومة المصرية، منذ اندلاع أزمة «طوفان الأقصى» في السابع من أكتوبر الماضي حتى اليوم، وما تقوم به دولة الاحتلال من أعمال عدوانية على القطاع.

كما يستعرض رئيس الحكومة المصرية، ما قامت به حكومته من تقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى قطاع غزة، والإجراءات الخاصة بدخول المصابين من القطاع لتلقي العلاج في مصر، وإنهاء أزمة خروج مزدوجي الجنسية عبر معبر رفح، وتوجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتوفير 650 طناً إضافية من المواد الغذائية للأشقاء في غزة، والكشف عن التدابير والإجراءات التي اتخذتها الحكومة في منع محاولات التهجير القسري للفلسطينيين من قطاع غزة.

وكشف الإعلامي وعضو مجلس النواب مصطفى بكري، تفاصيل جلسة مجلس النواب غداً التي يحضرها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، لمناقشة تطورات الوضع في قطاع غزة، مطالباً بإذاعتها على الهواء، وقال «بكري» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج صالة التحرير المذاع على قناة صدى البلد، إن 16 نائباً تقدموا بطلب إحاطة لرئيس الوزراء لمناقشة موقف مصر من خطة التهجير للفلسطينيين من قطاع غزة إلى سيناء والضفة الغربية، موضحاً أنه كان من الضروري دعوة رئيس الوزراء للبرلمان لطمأنه المصريين والرد على أسئلة النواب في ملف تهجير الفلسطينيين، وآليات مصر لمواجهة هذا المخطط.

وأشار بكرى إلى أن الخوف أن يصل 2.5 مليون مواطن فلسطيني لمعبر رفح، والرئيس السيسي أكد على أنه لا فرصة للسماح بتهجير الفلسطينيين بهدف تصفية القضية الفلسطينية، وإقامة دويلة في سيناء، واختتم «بكري» قائلاً: «سنطرح طلبات الإحاطة ونستمع لرد رئيس الحكومة ومن ثم تعليقاتنا عليه، ونتمنى أن تكون جلسة مجلس النواب غداً علانية ومذاعة، لترجمة كل ما قاله الرئيس السيسي بشأن المخطط والمؤامرة الكبيرة على مصر من عملية التهجير».