على وقع مخاوف من اتساع رقعة الحرب وامتداد شرارتها إلى حرب إقليمية، حذرت الولايات المتحدة الأمريكية عبر رسائل واضحة طهران و«حزب الله»، من التورط في الحرب بين إسرائيل والمقاومة الفلسطينية.وكشف مسؤولون أمريكيون أن إدارة الرئيس جو بايدن بعثت رسائل إلى كل من إيران وحزب الله، عبر شركاء إقليميين، بينهم تركيا، مفادها أن الولايات المتحدة عازمة على التدخل عسكريا إذا شنا هجمات ضد إسرائيل.ونقلت صحيفة نيويورك تايمز عن المسؤولين قولهم: إن واشنطن أبلغت تلك الرسائل بشكل واضح، مؤكدة أنها مستعدة للتدخل عسكريا ضد كل من حزب الله وإيران وضربهما إذا هاجما إسرائيل.تزامنت تلك التحذيرات مع حشد عسكري أمريكي في مياه البحر الأبيض المتوسطمن خلال حاملات طائرات ضخمة وغواصات نووية استعدادا لحماية القواعد العسكرية في المنطقة.وكانت طهران لوحت أكثر من مرة بوصول شرارة الحرب المشتعلة في غزة إلى أمريكا وقواعدها ومصالحها في المنطقة. وهدد الحرس الثوري خلال الأسابيع الماضية بضرب مصالح أمريكا عبر ما أسماه «محور المقاومة» في إشارة إلى العديد من المجموعات المدعومة سواء في العراق أو سورية، وصولاً إلى اليمن، ولبنان، حيث اندلعت منذ الثامن من أكتوبر مواجهات ومناوشات مستمرة بين حزب الله والقوات الإسرائيلية على الحدود.يذكر أن القوات الأمريكية تعرضت للاستهداف في سورية والعراق منذ 17 أكتوبر، بما لا يقل عن 14 هجوما، بحسب ما أعلنت وزارة الدفاع «البنتاغون»، وأن 21 جنديا أصيبوا بجروح طفيفة.