⁧أعلن الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي اليوم (الإثنين)⁩ ترشحه لولاية رئاسية جديدة في الانتخابات المزمع إجراؤها في ديسمبر القادم، متعهداً في كلمة له في ختام مؤتمر «حكاية وطن» الذي عقد لمدة ثلاثة أيام في العاصمة الإدارية الجديدة بإعادة بناء سياسية خارجية جديدة لبلاده.وطالب السيسي المصريين بالمزيد من العمل بعد كل انتقاد أو تشكيك، وتحويل الإساءة إلى وقود لتحقيق النجاح، قائلاً: لقد واجهت معكم وبكم كل التضحيات والأزمات والتحديات، ونحن بصدد استحقاق انتخابي فإنني كما تعاهدت معكم منذ سنوات عشر مضت لا أبادر الا باستدعاء المصريين الذين أدعوهم بدعوة صادقة أن يجعلوا هذه الانتخابات بداية حقيقية لحياة سياسية مفعمة بالحيوية تشهد تعددية وتنوعاً واختلافاً دون تجاوز أو تجريح.وأضاف «أدعو كل المصريين للمشاركة في هذا المشهد الديمقراطى ليختاروا بضميرهم الوطني والله يولي من يُصلح»، مؤكداً احترامه إرادة والمصريين والعمل من أجلها.وأشار إلى أنه والمصريين حققوا ملحمة تاريخية حين تجاوزوا اليأس والإحباط واسترداد مصر من جماعة الظلام والغدر ثم تجاوز التحدي لإعادة بناء الدولة.وشدد بالقول «لقد تابعت باهتمام بالغ حالة الحوار الوطني التي كانت في شكلها الأولي باعثة للأمل ووجهت الحكومة والأجهزة المعنية على العمل على تنفيذ حزمة المخرجات التي أفرزها الحوار الوطني».وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات قد أعلنت الأسبوع الماضي إجراء الانتخابات الرئاسية داخل البلاد في 10 ديسمبر القادم على مدار ثلاثة أيام متتالية.وقال رئيس الهيئة المستشار وليد حمزة خلال مؤتمر صحفي عالمي: أدعو الناخبين للانتخابات الرئاسية 2024، التي ستعقد تحت إشراف قضائي كامل، كما أعلن فتح باب الترشح للراغبين.وأضاف: تم إصدار القرار 3 لسنة 2023 ويتضمن أن يبدأ الترشح لمنصب رئيس الجمهورية في الفترة من 5 أكتوبر إلى 15 أكتوبر، على أن تبدأ الانتخابات بالخارج أيام 1 و2 و3 ديسمبر، وداخل مصر في أيام 10 و11 و12 من ديسمبر، وفي حالة الإعادة تُجرى الانتخابات في 8 و9 و10 يناير القادم.