اعترف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأن العام الماضي كان صعباً، لافتا إلى أن وكالات الأمن الروسية نجحت في إحباط مخططات إرهابية تستهدف الأمن القومي الروسي، إلا أنه لم يفصح عن طبيعة هذه المخططات.وقال بوتين خلال زيارته لمقر الأمن الفيدرالي الروسي، اليوم (الثلاثاء): إن أوكرانيا تستخدم أساليب إرهابية ولها تاريخ طويل في ذلك. وطالب وكالات الأمن بالعمل سريعا في المناطق الجديدة التي سيطرت عليها روسيا في أوكرانيا والرد على التهديدات بكل الوسائل، مشددا على أهمية مواصلة دعم القوات هناك بكل الأسلحة والذخائر وتقوية وحدات الاستطلاع.وتحدث الرئيس الروسي عن الأولويات الرئيسية لعمل الهيئة في المرحلة القادمة، وقال: «أولا وقبل كل شيء، من الضروري الاستمرار في مساعدة القوات المسلحة والحرس الوطني الروسي في تنفيذ مهمات العملية العسكرية الخاصة، بما في ذلك دعم وحدات الجيش من ناحية مكافحة التجسس، والتبادل السريع للمعلومات المهمة»، بحسب ما نقلت عنه وسائل الإعلام الروسية. ولفت إلى أن الأمن الفيدرالي تعامل مع مهمات معقدة وغير نمطية خلال العملية العسكرية الخاصة، مشدداً على أن على الأمن الفيدرالي تعزيز عمله على الحدود الروسية الأوكرانية. وتابع بوتين قائلا: علينا الرد على كل تهديد لأمننا القومي، وسنستخدم في سبيل ذلك كل الوسائل الضرورية.. ويجب كشف وقمع أنشطة أولئك الذين يحاولون تقسيم المجتمع الروسي باستخدام النزعات الانفصالية والقومية والنازية الجديدة.