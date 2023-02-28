أسفرت مواجهات بين حركة طالبان وتنظيم «داعش» الإرهابي - فرع خراسان عن مقتل داعشيين اثنين في العاصمة الأفغانية كابول. وأفاد المتحدث باسم حركة طالبان ذبيح الله مجاهد مقتل داعشيي «خراسان» وجرح ثالث في هجوم شنته قوات خاصة تابعة للحركة، في وقت متأخر من، مساء (الأحد)، في بلدة ذاكرين في ناحية خيرخانه بمدينة كابول.وقال في بيان عبر حسابه على تويتر، اليوم (الثلاثاء): إن قوات خاصة تابعة لاستخبارات طالبان هاجمت مخبأً مهمّاً لتنظيم داعش الإرهابي وتم الحصول على رشاشين كلاشينكوف وكمية كبيرة من الذخيرة. ولفت إلى أن مسؤول الجناح العسكري والعمليات في تنظيم داعش بأفغانستان قاري فاتح، قُتل الليلة الماضية في كابول.وبحسب ذبيح الله مجاهد فإن فاتح اُنتخب رئيساً لمنطقة كونار والمنطقة الشرقية في أفغانستان، وأصبح رئيساً لإدارة أمن التنظيم في ولاية خراسان.وبحسب طالبان فإن الدواعش كانوا يخططون لشن هجوم لكنهم فشلوا في ذلك، وقال مجاهد: لم تتضرر قوات طالبان خلال هذا الصراع.ويعد قاري فاتح أحد أهم العناصر في تنظيم داعش، كونه عنصراً بالجناح العسكري والعمليات بالتنظيم.وتنسب حركة طالبان لقاري فتح إشرافه على جميع هجمات تنظيم داعش التي حدثت في أفغانستان، ولعل آخرها استهداف مراكز دبلوماسية ومساجد في مدينة كابول.ويشن تنظيم داعش عبر فرعه ولاية خراسان هجمات دموية على المساجد والأماكن العامة، فيما تقوم جماعات مسلحة بين حين وآخر بشن هجمات على عناصر حركة طالبان.وقد تمدد نشاط التنظيم الإرهابي بعد سيطرة طالبان على الحكم في أفغانستان منتصف شهر أغسطس 2021 وانسحاب القوات الأمريكية والأجنبية.