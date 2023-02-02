فيما حصلت كييف على تعهدات من مجموعة دول غربية بتزويدها بدبابات قتالية كمساعدات في الحرب المتواصلة بينها وبين موسكو، أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم (الخميس)، بأن رد روسيا على التهديدات لن يقتصر على المدرعات وحدها، قائلاً:«لدينا ما نرد به على إرسال الغرب دبابات إلى أوكرانيا».

وقال بوتين بمناسبة الذكرى الـ80 لمعركة ستالينغراد إبان الحرب العالمية الثانية: «النازيون الجدد عادوا ليهددوا أمن روسيا القومي»، مضيفاً: «الغرب يريد القتال في أوكرانيا بأيادي حلفاء هتلر عبر إرسال دبابات ليوبارد».

وأشار إلى أن روسيا مهددة للمرة الثانية بدبابات ليوبارد الألمانية، مشدداً بالقول:«إنه أمر لا يصدق».

وكان وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا قد قال (الثلاثاء) إن بلاده ستتسلم ما بين 120 و140 دبابة في موجة أولى من شحنات واردة من تحالف يضم 12 دولة، مبيناً أن تحالف الدبابات يضم الآن 12 عضوا.

بالمقابل، اتهم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم موسكو بحشد قواتها للانتقام من بلاده وأوروبا التي تدعم كييف في مواجهة العملية العسكرية الروسية، قائلاً خلال مؤتمر صحفي في كييف مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين:«إن روسيا تحشد قواتها. نعلم جمعياً ذلك، تريد الانتقام ليس فقط من أوكرانيا بل أيضاً من أوروبا».

واضاف زيلينسكي:«حلم أوروبا سلمية لا يمكن تحقيقه إلا مع أوكرانيا وفقط من خلال هزيمة روسيا»، حسب تعبيره.