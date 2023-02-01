كشفت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية اليوم (الأربعاء) عن ضبط قوات بحرية فرنسية خاصة زورقا محمّلا بالأسلحة والذخيرة الإيرانية في خليج عمان، كان في طريقه إلى مليشيا الحوثي في اليمن، وذلك في إطار الجهود الدولية لمنع تهريب الأسلحة للجماعة.

ونقلت الصحيفة عن ما وصفته بـ"المسؤولين المطلعين" قولهم إن القوات الفرنسية أوقفت زورقاً في 15 يناير وعثرت فيه على أكثر من 3 آلاف بندقية ونصف مليون رصاصة و20 صاروخاً مضاداً للدبابات، رغم أن الجيش الفرنسي امتنع عن التعليق على العملية إلا أن المتحدث باسم الأسطول الخامس الأمريكي تيموثي هوكينز أكد أنّ الجيش الأمريكي ساعد في مصادرة أسلحة يوم 15 يناير في خليج عُمان، دون ذكر أي تفاصيل إضافية.

وقال "خلال الشهرين الماضيين منعنا نحن والشركاء، وصول أكثر من 5000 قطعة سلاح، و1.6 مليون طلقة ذخيرة إلى اليمن"، ووفقاً للصحيفة فإن العملية التي تم تنسيقها مع الجيش الأمريكي في وقت باتت فيه فرنسا والمملكة المتحدة تلعبان دوراً أكبر في عمليات التصدي لتهريب الأسلحة في المنطقة، بعد أن كانت الولايات المتحدة تتصدر المهمة.

وكانت البحرية الأمريكية قد قالت، في يناير الماضي، إنها صادرت أكثر من 2000 بندقية من قارب في خليج عُمان، كانت متجهة إلى جماعة الحوثي في اليمن.

وقال قائد القيادة المركزية الأمريكية مايكل كوريلا، حينها، إنّ "التدفق غير القانوني للأسلحة من إيران عبر الممرات المائية الدولية له تأثير مزعزع للاستقرار في المنطقة"، وتعد هذه الشحنة هي الثانية التي يعلن عنها في أقل من شهرين خصوصاً وأن القوات الأمريكية كانت قد أعلنت في ديسمبر الماضي مصادرة 1400 بندقية من طراز AK-47 وأكثر من 226 ألف طلقة من سفينة صيد في شمال بحر العرب، فيما صادرت في عملية أخرى بنفس الشهر أكثر من 1.1 مليون طلقة من سفينة صيد تعمل بين إيران واليمن.