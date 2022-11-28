يتواجه رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني غداً (الثلاثاء) إلى طهران في إطار مساعيه لتفادي تفجير المشهد الداخلي المنقسم أصلا خصوصاً بعد القصف الإيراني لبلاده.

ويواجه السوداني، الذي يعتزم زيارة العاصمة الإيرانية طهران في ثالث محطة خارجية له بعد الأردن والكويت منذ تسلمه منصبه الشهر الماضي، تحديات داخلية وخارجية تتمثل في محاربة الفساد والوقوف بوجه الجماعات المسلحة المقربة من طهران، فضلاً عن تحديات خارجية تتمثل في استمرار القصف الإيراني على مناطق شمال العراق.

ويرى مراقبون أن السوداني سيطرح في زيارته إلى طهران قضايا مهمة، منها وجود الجماعات الكردية الإيرانية في إقليم كردستان وتطوير العلاقات الاقتصادية وحل تحديات التبادلات المالية والتجارية.