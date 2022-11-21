أدانت السفيرة الأمريكية لدى بغداد ألينا رومانوسكي اليوم (الإثنين) الهجوم الإيراني على شمال العراق، الذي نفذ بالصواريخ والطائرات المسيرة، معتبرة الهجوم انتهاكاً للسيادة العراقية.

وأوضحت رومانوسكي في تغريدة على حسابها في تويتر أن الهجمات تعرض المدنيين الأبرياء للخطر وتدمر البنية التحتية العراقية، مشددة على ضرورة إيقاف تلك الهجمات غير المسؤولة على إقليم كردستان.

وكانت إيران قد شنت الليلة الماضية ضربات جديدة استهدفت مجموعات من المعارضة الكرديّة الإيرانيّة المتمركزة في كردستان، بعد أقلّ من أسبوع على ضربات مماثلة، حسبما أعلن مسؤولون محلّيون.

وقالت أجهزة مكافحة الإرهاب في كردستان: إن الحرس الثوري استهدف مجدّداً أحزاباً كرديّة إيرانيّة.