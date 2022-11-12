قال المستشار الألماني أولاف شولتز، اليوم (السبت)، إن بلاده تدعم فرض المزيد من العقوبات ضد النظام الإيراني في طهران.

وانتقد شولتز، في بث حكومي أسبوعي، بحسب هيئة الإذاعة الألمانية «دويتشه فيله» السلطات الإيرانية لما تمارسه ضد شعبها، مؤكدًا أن ألمانيا ستدعم المزيد من عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد طهران، حيث من المتوقع مناقشة تدابير أوروبية جديدة خلال الأسبوع المقبل.

وفيما يخص الاحتجاجات الأخيرة التي اندلعت منذ نحو شهرين في إيران بسبب وفاة الناشطة مهسا أميني، قال شولتز إن الاحتجاجات «توقفت منذ فترة طويلة عن كونها مجرد مسألة تتعلق بالقيود على ملابس النساء».

وأضاف المستشار الألماني: «الطلاب والأمهات والآباء والأجداد يقاتلون في الشوارع من أجل المزيد من الحرية والعدالة، هنا في بلدنا، بالكاد يمكننا أن نتخيل مقدار الشجاعة التي يتطلبها هذا، أكثر من 300 قتيل وعشرات من أحكام الإعدام واعتقال أكثر من 14 ألفا حتى الآن».

واستطرد: «من الواضح أن الحكومة الإيرانية هي المسؤولة وحدها عن موجة العنف هذه»، مضيفًا أن إيران بصفتها عضوًا في الأمم المتحدة التزمت بدعم حقوق الإنسان وحمايتها، مشددًا على ضرورة الانتباه واتخاذ الإجراءات اللازمة عند انتهاك حقوق الإنسان.