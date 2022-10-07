قتل 3 عناصر من تنظيم «داعش» الإرهابي في محافظة كركوك العراقية (250 كم شمال بغداد)، بينهم قيادي بارز في عملية عسكرية للقوات العراقية. وقال الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية اللواء يحيى رسول، اليوم (الجمعة)، إن ثلاثة من تنظيم داعش بينهم قيادي كبير قتلوا في كركوك.وأضاف أن وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية تمكنت وفق معلومات استخباراتية من قتل الإرهابي محمد مذري العبيدي وكنيته أبو مصطفى، وكان يشغل منصب ما يسمى نائب عسكري عام في كركوك واثنين من مرافقيه.وأفاد بأن العملية تمت بالتنسيق مع خلية الاستهداف التابعة لقيادة العمليات المشتركة في منطقة وادي زغيتون بمحافظة كركوك.وتشن القوات العراقية عمليات عسكرية لملاحقة عناصر تنظيم داعش، تتركز أغلبها في المناطق التي تستخدمها الخلايا الإرهابية ملاذاً ومقرات لعناصرها.