قال وزير الخارجية البريطاني، جيمس كليفرلي، اليوم (السبت)، إن مليشيا الحوثي مستمرة في تهديد سير مفاوضات السلام وحرمان اليمنيين من مستقبل سلمي.

وأضاف كليفرلي، في بيان صحافي، أن «الهدنة تنتهي غدا الأحد، ومن الضروري ألا يعود اليمن إلى الصراع مرة أخرى».

وأشار إلى أن الهدنة حققت فوائد ملموسة لكل من اليمنيين وأمن المنطقة «ورحب بالتزام الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً بتمديد الهدنة إن أمكن الاتفاق على ذلك».

ودعا كليفرلي، الحوثيين للتواصل بشكل بناء مع جهود المبعوث الأممي إلى اليمن، هانس غروندبرغ، للاتفاق على تمديد الهدنة لإتاحة الانخراط في حوار جاد بشأن تحقيق مستقبل سلمي شامل للجميع وبقيادة اليمنيين أنفسهم.