قال رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع، إن هناك اهتماماً سعودياً كبيراً بلبنان، وإن القيادة في المملكة‬⁩ مستعدة وجاهزة للمساعدة لكن يجب أن نقنعها أن هناك دولة في لبنان.

وأضاف جعجع عقب لقاء سفير خادم الحرمين الشريفين في بيروت وليد بخاري اليوم (الثلاثاء): البعض يفترض أن المملكة العربية السعودية لم يعد لها اهتمام بلبنان، فيما لمست العكس تماما خلال الاجتماع المطول مع السفير بخاري.

وأكد أن هناك مساعدات سعودية كبيرة للبنان ولكن المطلوب أن تكون هناك دولة جديرة بالثقة، فالمملكة ليست على استعداد للتعاطي مع أي مسؤول لبناني إذا كان من رموز الفساد، لافتا: نحن لدينا مقومات للإقاذ والنجاح والقيام بلبنان ولكن هذه المقومات بحاجة لمن يطبقها، من هنا تقع المسؤولية علينا لنقدم العالم صورة لبنان الذي كنا نعرفه في السابق، لبنان العضو في الجامعة العربية والذي يقف على مسافة واحدة من كل أشقائه العرب، وليس لبنان الذي يصدر ثورات إلى سورية والعراق واليمن.

وكشف جعجع أنه لم يتحدث مع السفير بخاري عن أسماء مرشحة لرئاسة الجمهورية، لكن تحدثنا عن المواصفات لكن الأسماء لها بحث آخر. وأعلن رئيس حزب القوات أنه إذا طلب مني أكثرية نواب المعارضة الترشح للانتخابات الرئاسية فأنا جاهز لطرح برنامجي من جديد، ولكن هذا الأمر غير مطروح حالياً.

وواصل السفير بخاري جولته على المسؤولين اللبنانيين بزيارة جعجع الذي قال بعد اللقاء: إن الاجتماع كان طويلاً وركزنا على جوهر الأزمة اللبنانية وتحدثنا عن الانتخابات الرئاسية، مؤكدا أنه لا خلاص للبنان إلا بعمقه العربي وتمسك أهله فيه وبدستوره واتفاق الطائف.