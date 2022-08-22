كشفت مصادر مقربة من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر أنه سيتخذ خلال الأيام القادمة إجراءات تصعيدية في مختلف مناطق العراق لإجبار تحالف «الإطار التنسيقي» الموالي لإيران على مغادرة الحياة السياسية.

وقالت المصادر لـ«عكاظ»: إن من ضمن هذه الإجراءات السيطرة على جميع مؤسسات الدولة في المحافظات وإخراج أعوان حلفاء إيران منها حتى يعلن الإطار التنسيقي رضوخه لقواعد اللعبة العراقية المحلية وعدم قبوله بأية تعليمات من خارج الحدود.

وكان زعيم التيار الصدري عزز مخاوف الإطار التنسيقي في آخر تغريداته حين قال: «على الجميع انتظار خطوتنا الأخرى» بعد الإعلان عن رفض خصومه الحوار العلني الذي يدعو إليه محددا 3 قوى داخل الإطار التنسيقي وصفها بـ«الثلاثي المشؤوم».