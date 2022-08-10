أثار ظهور القيادي الإخواني، ووزير خارجية السودان السابق علي كرتي، في حوار بثته إحدى القنوات التابعة لجماعة الإخوان، تكهنات لدى عدد من المراقبين بعودة إخوان السودان إلى المشهد من جديد، بعد ثلاثة عقود حكمت فيها البلاد بالحديد والنار، ومزقت السودان إلى دولتين، وأشعلت الحرب في كل أنحاء البلاد، ودمرت الاقتصاد، وعزلت الدولة عن المجتمع الدولي، بعد أن تم تصنيف السودان دولة راعية للإرهاب.

وفي ظل وجود غضب شعبي يطالب بعدم عودة الجماعة إلى المشهد السياسي من جديد، يرى الباحث في شؤون الحركات الإسلامية بالقاهرة إسلام الكتاتني، أن جماعة الإخوان المصنفة إرهابياً اعتادت على الظهور في الأوطان العربية وقت الأزمات، سواء في تونس أو ليبيا أو السودان ومن قبل في مصر، وتظهر على أنها المنقذ مستغلة حالة الفوضى والاضطراب.وقال الكتاتني لـ«عكاظ»: «هناك حالة من الكراهية من قبل الشعوب العربية، تجاه كل التنظيمات الإرهابية على رأسهم جماعة الإخوان، وبالتالي لن يكون لهم أي وجود سواء في السودان وغيرها من البلاد العربية، مؤكداً أن الشعب السوداني يكتشف يومياً سوء حكم الإخوان الذي امتد لثلاثين عاماً، أوصل خلالها البلاد إلى دمار حقيقي في شتى جوانب الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وكانت النتيجة الحتمية الانفجار ضد النظام في ثورة شعبية».واستبعد الباحث المصري أن يكون لـ «جماعة إخوان السودان» عقب ظهور من يمثلهم وهو «كرتي» أي وجود في المسرح السياسي السوداني نتيجة الصورة السيئة التي ارتسمت لدى الشعب تجاههم، وتجربتهم السيئة التي قادت البلاد إلى أوضاع سياسية متأزمة، مشيراً إلى أن هناك غضبا شعبيا سودانيا ضد كل ما هو إخواني، إذ يرون أنهم أوصلوا البلاد إلى حالة الارتطام السياسي.وأشار إلى أن المجلس العسكري الذي يحكم البلاد حالياً، يعي خطورة دورهم، وبالتالي لن يمنح أي وجود لهم.