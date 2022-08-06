لليوم الثاني على التوالي، تشهد العاصمة الأفغانية انفجارات دامية تسببت في سقوط 14 قتيلا بينهم 6 سقطوا اليوم (السبت)، في حصيلة أولية لانفجار جديد في شارع مزدحم وسط كابول. ووقع الانفجار في شارع تجاري مزدحم بالجانب الغربي من المدينة.

وأظهرت لقطات فيديو نُشرت على الإنترنت سيارات إسعاف تهرع إلى مكان الحادث القريب أيضا من محطات للحافلات.

فيما لم تعلن أي جماعة مسلحة مسؤوليتها حتى الآن عن الهجوم الذي جاء قبل الاحتفال بعاشوراء.

وقُتل ما لا يقل عن 8، في حين أصيب 18 في كابول أمس (الجمعة)، في تفجير نفذه تنظيم داعش.

وقد انخفض عدد الهجمات في أفغانستان منذ تولي حركة طالبان السلطة قبل عام، لكن شهدت البلاد سلسلة تفجيرات دامية في نهاية أبريل خلال شهر رمضان، وفي نهاية مايو، وقتل فيها العشرات.

وأعلن تنظيم داعش مسؤوليته عن معظمها، وهو يستهدف بشكل أساسي الأقليات الدينية الأفغانية.