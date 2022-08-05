أكّدت رئيسة تايوان تساي إينج وين أن حكومة بلادها قادرة «قطعًا» على ضمان سلامة شعبها في مواجهة التدريبات العسكرية الصينية غير المسبوقة حول بلادها.

من جهتها أفادت وزارة الدفاع التايوانية بأنها دفعت بعدة طائرات مقاتلة اليوم لتحذير 49 طائرة صينية دخلت منطقة دفاعها الجوي.

وقالت الوزارة في بيان إن كل الطائرات التسع والأربعين عبرت الخط الفاصل الذي يقسم مضيق تايوان.

وبدأت الصين تدريبات عسكرية أمس (الخميس) بعد زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي تايوان التي تتمتع بحكم ذاتي وتعتبرها بكين جزءًا من أراضيها. ومن المقرر أن تستمر التدريبات التي تعد أكبر تدريبات تجريها الصين على الإطلاق في مضيق تايوان حتى ظهر الأحد القادم.