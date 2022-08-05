قُتل خمسة عناصر من قوى الأمن السودانية اليوم (الجمعة) في كمين نصبته مجموعة مسلّحة «خارجة عن القانون» بمنطقة دارفور، بحسب ما جاء في بيان صادر عن الشرطة السودانية.

فيما أفادت مصادر سودانية بسقوط 15 ضحية من الرعاة بمنطقة بير سليبة شمال مدينة الجنينة بولاية غرب دارفور على يد مسلحين، وإصابة آخرين.

وقالت المصادر إن مجموعة من الرعاة اقتفت أثر مسلحين سرقوا ماشيتهم حتى الحدود السودانية التشادية، إلا أن المجموعة المسلحة هاجمت الرعاة ما أدى إلى سقوط 15 وإصابة آخرين، فيما دفعت لجنة تأمين الولاية بتعزيزات عسكرية إلى المنطقة.