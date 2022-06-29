أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم (الأربعاء)، أن بلاده ستعزز وجودها العسكري في أوروبا كي يتمكن الحلف الأطلسي (الناتو) من الردّ على التهديدات الآتية من كافة الاتجاهات وفي كل المجالات «برا وجوا وبحرا».

وأكد بايدن في مؤتمر صحفي مع أمين عام «الناتو» خلال قمة حلف شمال الأطلسي في مدريد أنه سيتم تعزيز الوجود العسكري والإمكانات العسكرية الأمريكية في إسبانيا وبولندا ورومانيا ودول البلطيق وبريطانيا وألمانيا وإيطاليا، جاء ذلك بعد ساعات من إعلان واشنطن من أنها ستنشئ مركز قيادة أمريكياً في بولندا، وتنشر فرقتين قتاليتين هناك، فضلا عن سربين من مقاتلات إف 35 في بريطانيا، كما سترفع عدد المدمرات في قواعد إسبانيا البحرية من 4 إلى 6.

من جهته قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ إن قادة الناتو سوف يقومون اليوم باتخاذ قرار تاريخي بدعوة السويد وفنلندا للانضمام للحلف، موضحاً أن سرعة دعوة الحلف للسويد وفنلندا غير مسبوقة.

واتهم ستولتبرغ روسيا بأنها تشكل تهديداً مباشراً لدول الحلف، مؤكداً أن الناتو يواجه أكبر تحدٍ منذ الحرب العالمية الثانية، وتطرق إلى عزم الولايات المتحدة زيادة قواتها على الأراضي الأوروبية ووصفه بأنه يؤكد جدية واشنطن في الدفاع المشترك.

وأشار إلى أن أبواب الناتو مفتوحة وقوية ولم تنجح روسيا في إغلاقها، مبيناً أن دول الحلف قدمت كل الدعم لأوكرانيا وقادرة على زيادة الجاهزية والإنفاق الدفاعي.