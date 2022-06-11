كشف الجيش الأوكراني حصيلة الخسائر الروسية منذ بدء المواجهات العسكرية في 24 فبراير الماضي. وبحسب هيئة الأركان العامة للجيش فإن قواتها قتلت نحو 32 ألفاً و50 جنديا روسيا في الفترة من 24 فبراير الماضي و11 يونيو الجاري، بحسب ما أوردت اليوم (السبت)، وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية (يوكرينفورم).

وقال البيان: «دمر المدافعون الأوكرانيون 1419 دبابة و3466 عربة قتال مدرعة و712 قطعة مدفعية و222 نظم إطلاق صاروخية متعددة و97 نظم مضادة للطائرات و212 طائرة حربية و178طائرة مروحية».

وأضاف: تم أيضا تدمير 579 مركبة مسيرة عملياتية وتكتيكية و125صاروخ كروز و13 قطعة بحرية و2448 عربة أخرى وشاحنة صهريج و54 قطعة من المعدات الخاصة.

وتشير تقديرات هيئة الأركان العامة الروسية عن خسائر قواتها، الصادرة في 25 مارس الماضي، إلى مقتل 1351 جنديا روسيا وإصابة 3825 آخرين، فيما تطلق عليها "العملية الخاصة" بأوكرانيا. ويتعذر التحقق من هذه البيانات التي يصدرها طرفا الصراع من مصادر مستقلة. وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أعلن أن قوات بلاده تبذل كل ما بوسعها لوقف الهجوم الروسي، فيما تدور معارك ضارية في شرق البلاد وجنوبها.

من جهتها، قالت وزارة الدفاع البريطانية، اليوم إن القوات الروسية في محيط مدينة سيفيرودونتسك الأوكرانية لم تحرز تقدما في جنوب المدينة حتى يوم الجمعة. وأفادت في تقرير مخابرات نُشر على تويتر بأن القتال العنيف مستمر من شارع إلى شارع، مرجحة سقوط عدد كبير من الضحايا في الجانبين.