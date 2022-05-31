تصدرت الحرب الروسية - الأوكرانية وقضايا إقليمية أخرى مباحثات وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في البحرين. وقال وزير الخارجية البحريني عبداللطيف الزياني: إنه بحث مع لافروف وقف إطلاق النار في أوكرانيا وفتح الممرات الإنسانية لإجلاء المدنيين.

وأضاف الزياني خلال مؤتمر صحفي مشترك مع لافروف في المنامة اليوم (الثلاثاء)، أن العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة أكد لوزير الخارجية الروسي ضرورة إنهاء الصراع في أوكرانيا واللجوء للحوار، لافتا إلى أنه جرت مناقشة سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين. وأكد موقف البحرين الداعي إلى الحلول الدبلوماسية بشأن الأزمة الأوكرانية.

من جانبه، قال وزير الخارجية الروسي إنه ناقش مع نظيره البحريني ملفات متعلقة بالتعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين. وأفاد بأنه ناقش مع نظيره البحريني الوضع في منطقة الخليج، فضلاً عن الملف الفلسطيني، وضرورة إطلاق حوار بين الفلسطينيين والإسرائيليين. وشدد على أن عدم تسوية النزاع الفلسطيني الإسرائيلي يشكل بؤرة للتوتر في المنطقة. وأكد لافروف دعم إعادة إحياء عملية السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين. وقال إن بلاده تبذل قصارى جهدها لمساندة الفلسطينيين في ظل الظروف الراهنة. ولفت إلى أنه إذا قامت كييف بحل مشكلة الألغام في الموانئ، فسنوفر حركة مرور السفن المحملة بالحبوب إلى البحر المتوسط بدون عوائق.

وتزامنت تصريحات لافروف مع خروج أول سفينة من ميناء مدينة ماريوبول المطلة على بحر آزوف، محملة بالصفائح المعدنية.