كشف وزير الدفاع الإسرائيلي بيني جانتس أن تحالفا تقوده الولايات المتحدة يعمل ضد النفوذ الإيراني في الشرق الأوسط. وقال في تغريدة على حسابه في ختام زيارة إلى واشنطن التقى خلالها نظيره الأمريكي لويد أوستن ومستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان: «التقيت وزير الدفاع لويد أوستن ومستشار الأمن القومي جيك سوليفان، وناقشت معهما سبل كبح العدوان الإيراني وتعزيز التعاون الذي تقوده الولايات المتحدة في المنطقة». وأضاف: «لقد كانت اجتماعات جيدة وفعالة»، مؤكدا أن التحالف مع الولايات المتحدة أقوى من أي وقت مضى، ويتعمق.وأفادت الهيئة العامة للبث الإسرائيلي اليوم (الأحد) بأن وزير الدفاع شكر نظيره الأمريكي على المساعدة التي تم إقرارها بموجب القانون بمبلغ 4.2 مليار دولار لغرض الحفاظ على التفوق العسكري النوعي لإسرائيل في المنطقة.وتناولت المحادثات تعميق التعاون الأمني غير المسبوق بين الولايات المتحدة وإسرائيل،ومقتل الصحفية الأمريكية -الفلسطينية شيرين أبو عاقلة. وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية إن واشنطن تنتظر نتائج التحقيق الذي تجريه السلطات الإسرائيلية حاليا.ومن المقرر أن يشارك جانتس اليوم في ولاية نيويورك في المسيرة التقليدية لدعم إسرائيل التي تجددت بعد توقف دام سنتين بسبب جائحة كورونا.